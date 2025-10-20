Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області дозволяє отримати фінансову підтримку сім’ям і окремим особам.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Харківській області тепер доступна для жителів прифронтових сіл та міст, які постраждали через бойові дії, повідомляє Politeka.

Як зазначає благодійний фонд «Карітас Харків» у Telegram, в межах програми Emergency Appeal 2025 допомогу можуть отримати ті, хто постраждав від воєнних подій не більше ніж 30 днів тому. До категорії потенційних отримувачів входять особи, що втратили житло, майно або зазнали поранень під час обстрілів чи інших бойових дій. Також підтримка передбачена для людей, які були евакуйовані чи самоевакуйовані з небезпечних територій у зазначений термін. Якщо інцидент стався понад 30 днів тому, програма не покриває такі випадки.

Програма охоплює низку районів Харківської області.

Серед них Харківський район із Малоданилівською, Дергачівською, Липецькою та Циркунівською громадами; Куп’янський район, включно з Куп’янською, Великобурлуцькою, Дворічанською, Шевченківською, Вільхуватською, Кіндрашівською, Курилівською та Петропавлівською громадами;

Чугуївський район із Чугуївською, Малинівською, Новопокровською, Старосалтівською, Чкалівською, Печенізькою та Вовчанською громадами; Ізюмський район із Борівською, Гороховатською, Ізюмською, Першотравневою, Підвисочанською, Підлиманською та Піско-Радьківською громадами; а також Богодухівський район — Золочівська селищна рада.

Отримати фінансову допомогу можуть лише ті, хто не отримував коштів від інших гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців. Організатори наголошують на важливості надання достовірної інформації при оформленні заявки, адже всі дані перевіряються співробітниками фонду.

Розмір виплат у межах Emergency Appeal 2025 складає 10 800 гривень на одну людину, що розподіляється по 3 600 гривень щомісяця протягом трьох місяців. Максимальна кількість отримувачів від одного домогосподарства — чотири особи. Завдяки програмі родини можуть покрити базові потреби: придбати продукти, ліки або оплатити тимчасове житло.

Для оформлення допомоги необхідно надати паспорт громадянина України, ID-картку або посвідку на тимчасове проживання, реквізити банківського рахунку (IBAN), ідентифікаційний код та довідку ВПО, якщо евакуація відбулася протягом останніх 30 днів. Допускається подача електронних документів через додаток «Дія», що значно спрощує процес.

