Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области позволяет получить финансовую поддержку семьям и отдельным лицам.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области теперь доступна жителям прифронтовых сел и городов, пострадавших из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Как отмечает благотворительный фонд «Каритас Харьков» в Telegram, в рамках программы Emergency Appeal 2025 помощь могут получить те, кто пострадал от военных событий не более 30 дней назад. В категорию потенциальных получателей входят лица, потерявшие жилье, имущество или раненые во время обстрелов или других боевых действий. Также поддержка предусмотрена для людей, эвакуированных или самоэвакуированных с опасных территорий в указанный срок. Если инцидент произошел больше 30 дней назад, программа не покрывает такие случаи.

Программа включает ряд районов Харьковской области.

Среди них Харьковский район с Малоданиловской, Дергачевской, Липецкой и Циркуновской общинами; Купянский район, включая Купянскую, Великобурлукскую, Дворичанскую, Шевченковскую, Ольхуватскую, Кондрашовскую, Куриловскую и Петропавловскую общины;

Чугуевский район с Чугуевской, Малиновской, Новопокровской, Старосалтовской, Чкаловской, Печенежской и Волчанской общинами; Изюмский район с Боровской, Гороховатской, Изюмской, Первомайской, Подвысочанской, Подлиманской и Песко-Радьковской общинами; а также Богодуховский район - Золочевский поселковый совет.

Получить финансовую помощь могут только те, кто не получал средств от других гуманитарных организаций за последние три месяца. Организаторы отмечают важность предоставления достоверной информации при оформлении заявки, ведь все данные проверяются сотрудниками фонда.

Размер выплат в пределах Emergency Appeal 2025 составляет 10 800 гривен на одного человека, распределяемого по 3 600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев. Максимальное количество получателей от одного домохозяйства – четыре человека. Благодаря программе семьи могут покрыть основные потребности: приобрести продукты, лекарства или оплатить временное жилье.

Для оформления помощи необходимо предоставить паспорт гражданина Украины, ID-карту или вид на временное проживание, реквизиты банковского счета (IBAN), идентификационный код и справку ВПЛ, если эвакуация состоялась за последние 30 дней. Допускается подача электронных документов через приложение "Действие", что значительно упрощает процесс.

Итак, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области позволяет получить финансовую поддержку семьям и отдельным лицам, пострадавшим от боевых действий и нуждающихся в помощи в покрытии базовых потребностей в безопасном регионе.

