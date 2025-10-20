Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося переважно бюджетних та організаційних категорій.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже набрало чинності для окремих категорій споживачів, повідомляє Politeka.

У Лозівській міськраді уточнили, що зміни стосуються переважно бюджетних установ та інших організацій: кубометр води тепер коштує 60,70 грн. Для мешканців ціна залишилася незмінною, оскільки рішення пов’язане зі зростанням закупівельної вартості ресурсу від КП «Харківводоканал».

Керівник «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало необхідним через нову закупівельну ціну води — 17,66 грн за кубометр. Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати близько 800 тисяч гривень, тож коригування тарифів дозволяє уникнути збитків.

Для населення абонплата та ціна водовідведення залишаються без змін, а різницю покривають із бюджету громади. Схожа ситуація спостерігається на КП «Тепловодосервіс»: ціни для жителів не змінюються, а додаткові витрати компенсуються бюджетом.

У Височанській громаді з квітня діють нові розцінки: кубометр води коштує 52 грн, водовідведення — 38,56 грн. Там пояснюють, що підвищення пов’язане зі зростанням оплати праці, електроенергії та зношенням водопровідних мереж.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося переважно бюджетних та організаційних категорій, а для населення вартість води залишається незмінною, при цьому додаткові витрати підприємств покриваються за рахунок бюджету, що забезпечує безперервне постачання послуг.

