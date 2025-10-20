Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось преимущественно бюджетных и организационных категорий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже вступило в силу для отдельных категорий потребителей, сообщает Politeka.

В Лозовском горсовете уточнили, что изменения в основном касаются бюджетных учреждений и других организаций: кубометр воды теперь стоит 60,70 грн. Для жителей цена осталась неизменной, поскольку решение связано с ростом закупочной стоимости ресурса от КП «Харьковводоканал».

Руководитель «Лозоваводосервис» Александр Марченко пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало необходимым из-за новой закупочной цены воды – 17,66 грн за кубометр. Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен, поэтому корректировка тарифов позволяет избежать убытков.

Для населения абонплата и цена водоотвода остаются неизменными, а разницу покрывают из бюджета общины. Похожая ситуация наблюдается на КП "Тепловодосервис": цены для жителей не изменяются, а дополнительные расходы компенсируются бюджетом.

В Высочанском обществе с апреля действуют новые расценки: кубометр воды стоит 52 грн, водоотвод — 38,56 грн. Там объясняют, что повышение связано с ростом оплаты труда, электроэнергии и износом водопроводных сетей.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области затронуло преимущественно бюджетные и организационные категории, а для населения стоимость воды остается неизменной, при этом дополнительные расходы предприятий покрываются за счет бюджета, что обеспечивает непрерывную поставку услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.