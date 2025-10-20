Тисячі переселенців можуть залишитись без соціальних виплат, грошової допомоги для ВПО у Черкаській області.

Окремі категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримували державну грошову допомогу у Черкаській області, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року, пише Politeka.

Розповідаємо, що про це відомо.

У разі невиконання цієї процедури подальша грошова допомога для ВПО у Черкаській області буде тимчасово призупинена до підтвердження особи та права на допомогу.

Фізична ідентифікація є обов’язковою для наступних категорій отримувачів соціальної допомоги:

малозабезпечені сім’ї, які отримують державну підтримку для забезпечення базових потреб;

сім’ї, що виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з інвалідністю, у тому числі з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю, які отримують відповідну державну підтримку;

особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, і тому користуються соціальною допомогою;

опікуни, прийомні батьки та вихователі, які отримують винагороду за догляд за дітьми або підопічними;

особи, що здійснюють догляд за хворими чи непрацездатними громадянами;

сім’ї з дітьми, які страждають на тяжкі хвороби, що потребують регулярної підтримки та додаткових ресурсів.

Процедура фізичної ідентифікації передбачає підтвердження особи отримувача соціальної допомоги та факту його перебування на підконтрольній українській території. Це необхідно для забезпечення безперервності соціальних виплат та запобігання неправомірним отриманням допомоги.

Додаткову інформацію щодо порядку проходження ідентифікації можна отримати у територіальних управліннях Пенсійного фонду України (ПФУ), де надають детальні консультації, роз’яснюють необхідні документи та умови проведення процедури.

Джерело: На пенсії.

