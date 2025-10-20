Тысячи переселенцев могут остаться без социальных выплат, денежной помощи для ВПЛ в Черкасской области.

Отдельные категории внутриперемещенных лиц (ВПЛ), получавших государственную денежную помощь в Черкасской области, должны пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года, пишет Politeka.

Рассказываем, что об этом известно.

В случае невыполнения этой процедуры, дальнейшая денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области будет временно приостановлена ​​до подтверждения лица и права на помощь.

Физическая идентификация обязательна для следующих категорий получателей социальной помощи:

малообеспеченные семьи, получающие государственную поддержку для обеспечения базовых нужд;

семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица с инвалидностью, в том числе с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью, получающие соответствующую государственную поддержку;

лица, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию, и поэтому пользующиеся социальной помощью;

опекуны, приемные родители и воспитатели, получающие вознаграждение за уход за детьми или подопечными;

лица, осуществляющие уход за больными или нетрудоспособными гражданами;

семьи с детьми, страдающие тяжелыми болезнями, требующие регулярной поддержки и дополнительных ресурсов.

Процедура физической идентификации предусматривает подтверждение личности получателя социальной помощи и факт его пребывания на подконтрольной украинской территории. Это необходимо для обеспечения непрерывности социальных выплат и предотвращения неправомерного получения помощи.

Дополнительную информацию о порядке прохождения идентификации можно получить в территориальных управлениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где предоставляют подробные консультации, разъясняют необходимые документы и условия проведения процедуры.

Источник: На пенсии.

