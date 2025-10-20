Цьогорічні ранкові та нічні приморозки створюють серйозну небезпеку для сільського господарства, і можуть спричинити дефіцит окремих продуктів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Харківській області може посилитися через пошкодження рослин. Фахівці відзначають, що особливо уразливими залишаються багаторічні насадження та пізні овочі, які ще не були зібрані.

Наразі дефіцит продуктів у Харківській області проявляється у вигляді загроз для фруктових дерев і овочевих культур, які ще ростуть на городах.

Нічні приморозки вже охопили східні, центральні та північні регіони, і за словами голови спілки "Укрсадвинпром" Володимира Печка, це може призвести до недоотримання врожаю наступного року. Якщо ранкові морози стануть сильнішими, під загрозою опиняються навіть ті рослини, які ще знаходяться під землею.

За словами Печка, найбільше страждають багаторічні рослини. Якщо процес формування пагонів не завершився до настання холодів, ці пагони постраждають першими. Від цього прямим наслідком буде менший врожай у наступному сезоні.

Фахівець уточнює, що це стосується, зокрема, фруктових дерев і винограду. Весняні заморозки є ще небезпечнішими, адже вони припадають на період цвітіння, тоді плоди можуть бути повністю втрачені. Черешня, абрикос та персик особливо чутливі до морозів.

Овочеві культури теж зазнають збитків, але у випадку з ними йдеться переважно про товарний вигляд плодів, а не про загибель. Фермери намагаються зібрати фрукти та овочі до настання морозів.

