Местные жители озабочены темой вероятного дефицита продуктов в Харьковской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Нынешние утренние и ночные заморозки создают серьезную опасность для сельского хозяйства, и могут повлечь дефицит отдельных продуктов в Харьковской области, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Харьковской области может усугубиться из-за повреждений растений. Специалисты отмечают, что особенно уязвимыми остаются многолетние насаждения и еще не собранные овощи.

Дефицит продуктов в Харьковской области проявляется в виде угроз для фруктовых деревьев и овощных культур, которые еще растут на огородах.

Ночные заморозки уже охватили восточные, центральные и северные регионы, и, по словам председателя союза "Укрсадвинпром" Владимира Печко, это может привести к недополучению урожая в следующем году. Если утренние морозы станут сильнее, под угрозой оказываются даже растения, которые еще находятся под землей.

По словам Печка, больше всего страдают многолетние растения. Если процесс формирования побегов не завершился до наступления холодов, эти побеги пострадают первыми. От этого прямым следствием станет меньший урожай в следующем сезоне.

Специалист уточняет, что это касается, в частности, фруктовых деревьев и винограда. Весенние заморозки еще опаснее, ведь они приходятся на период цветения, тогда плоды могут быть полностью потеряны. Черешня, абрикос и персик особенно чувствительны к морозам.

Овощные культуры тоже терпят убытки, но в случае с ними речь идет преимущественно о товарном виде плодов, а не о гибели. Фермеры пытаются собрать фрукты и овощи до наступления морозов.

