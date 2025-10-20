Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі відбуватиметься за встановленим графіком.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі доступні для переселенців з Луганської області, проте треба відповідати кільком критеріям, пише Politeka.net.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Сіверськодонецький ХАБ".

Так, у Сєвєродонецькому гуманітарному хабі, що працює у місті Дніпро за адресою проспект Петра Калнишевського, 27-К (Палац культури «Металург»), з понеділка, 20 жовтня 2025 року, розпочинається видача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб із Луганської області, які зареєстровані в цьому хабі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надають родинам, у складі яких є діти віком до 14 років. Ініціатором програми є благодійна організація GEM Ukraine спільно з Howard G. Buffett Foundation, яка вже не вперше підтримує українські родини, що постраждали від війни.

Цього разу переселенці зможуть отримати продуктові набори, що включають основні продукти харчування для всієї сім’ї. Важливо зазначити, що набір видається на одну родину, незалежно від кількості її членів.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпрі відбуватиметься за встановленим графіком:

понеділок — четвер з 10:00 до 16:00;

п’ятниця з 10:00 до 15:00.

Організатори наголошують, що отримати допомогу можуть лише ті особи, які зареєстровані у Сєвєродонецькому гуманітарному хабі.

Для отримання набору необхідно мати при собі оригінали документів на всіх членів родини — це обов’язкова умова для перевірки даних і підтвердження права на допомогу.

Захід проводиться з метою підтримки родин із дітьми, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії та нині проживають у Дніпрі або навколишніх громадах. Благодійники закликають одержувачів приходити у зазначений час, аби уникнути черг і забезпечити впорядкований процес видачі продуктів.

