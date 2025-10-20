Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре будет производиться по установленному графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре доступны для переселенцев из Луганской области, однако нужно соответствовать нескольким критериям, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Северодонецкий ХАБ".

Так, в Северодонецком гуманитарном хабе, работающем в городе Днепр по адресу проспект Петра Калнышевского, 27-К (Дворец культуры «Металлург»), с понедельника, 20 октября 2025 года, начинается выдача гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц из Луганской области, зарегистрированных в этом хабе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляют семьям, в составе которых есть дети до 14 лет. Инициатором программы является благотворительная организация GEM Ukraine совместно с Howard G. Buffett Foundation, которая уже не в первый раз поддерживает украинские семьи, пострадавшие от войны.

На этот раз переселенцы могут получить продуктовые наборы, включающие основные продукты питания для всей семьи. Важно отметить, что набор выдается на одну семью независимо от количества ее членов.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепре будет производиться по установленному графику:

понедельник - четверг с 10:00 до 16:00;

пятница с 10:00 до 15:00.

Организаторы отмечают, что получить помощь могут только лица, зарегистрированные в Северодонецком гуманитарном хабе.

Для получения набора необходимо иметь при себе оригиналы документов на всех членов семьи — обязательное условие для проверки данных и подтверждения права на помощь.

Мероприятие проводится с целью поддержки семей с детьми, вынужденными покинуть свои дома из-за боевых действий и ныне проживающих в Днепре или окружающих общинах. Благотворители призывают получателей приходить в указанное время во избежание очередей и обеспечить упорядоченный процесс выдачи продуктов.

