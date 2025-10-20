Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє переселенцям швидко знайти прихисток і скористатися державною підтримкою у складних життєвих умовах.

Внутрішньо переміщені особи у Дніпропетровській області можуть отримати безкоштовне житло завдяки державним програмам підтримки, повідомляє Politeka.

Як зазначає пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, житло надають приватні особи, комунальні заклади, державні установи та приватні організації.

Для швидкого пошуку помешкання переселенці можуть використовувати спеціальні онлайн-сервіси. Сервіс «Прихисток» дає можливість обрати потрібний регіон, вказати кількість членів сім’ї та переглянути доступні оголошення з контактами власників.

Волонтерська платформа «Допомагай» функціонує аналогічно і дозволяє оперативно знайти дах над головою.

Ще одним варіантом є звернення до місцевої влади. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування забезпечують переселенців соціальними приміщеннями у місцях компактного поселення.

Ті, хто планує скористатися таким житлом, повинні повідомити відповідальних осіб під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або до місцевих органів влади через гарячі лінії. Це дозволяє оперативно оформити прихисток і отримати підтримку від держави.

Для тих, хто шукає житло у новій громаді, доступні такі контакти: для мешканців компактних поселень — (096) 058-83-76, гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48, а також номер Уповноваженого з питань переселенців — (066) 813-62-39.

