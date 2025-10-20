Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет переселенцам быстро найти убежище и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сложных жизненных условиях.

Внутри перемещенные лица Днепропетровской области могут получить бесплатное жилье благодаря государственным программам поддержки, сообщает Politeka.

Как отмечает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, жилье предоставляют частные лица, коммунальные учреждения, государственные учреждения и частные организации.

Для быстрого поиска квартиры переселенцы могут использовать специальные онлайн-сервисы. Сервис «Прихисток» позволяет выбрать нужный регион, указать количество членов семьи и просмотреть доступные объявления с контактами владельцев.

Волонтерская платформа «Допомагай» функционирует аналогично и позволяет оперативно найти крышу над головой.

Еще одним вариантом является обращение к местным властям. Областные военные администрации и органы самоуправления обеспечивают переселенцев социальными помещениями в местах компактного поселения.

Те, кто планирует воспользоваться таким жильем, должны сообщить ответственным лицам во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или местные органы власти через горячие линии. Это позволяет оперативно оформить убежище и получить поддержку от государства.

Для тех, кто ищет жилье в новой общине, доступны следующие контакты: для жителей компактных поселений - (096) 058-83-76, горячая линия Минреинтеграции - 15-48, а также номер Уполномоченного по переселенцам - (066) 813-62-39.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет переселенцам быстро найти убежище и воспользоваться государственной поддержкой в ​​сложных жизненных условиях.

