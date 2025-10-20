Грошова допомога для ВПО у Черкаській області надаватиметься окремим категоріям громадян, які особливо потребують підтримки в зимовий період.

Кабмін готує запровадження одноразової грошової допомоги для ВПО у Черкаській області в розмірі 6500 гривень для окремих соціально вразливих категорій населення, пише Politeka.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду.

Це рішення передбачено в межах державної програми «Тепла зима», яка стартує напередодні опалювального сезону 2025-2026 років і має на меті надати підтримку громадянам у період підвищених енергетичних витрат.

Як зазначено у проєкті постанови уряду, фінансова допомога охопить понад 660 тисяч українців, а загальний обсяг видатків на її забезпечення складе 4,3 мільярда гривень із державного бюджету. Допомога надаватиметься окремим категоріям громадян, які особливо потребують підтримки в зимовий період, та спрямована на полегшення соціально-економічного навантаження, зокрема для внутрішньо переміщених, дітей, пенсіонерів і людей з інвалідністю.

Згідно з проєктом постанови, отримати грошову допомогу для ВПО у Черкаській області в розмірі 6500 гривень зможуть такі категорії громадян:

дітям із числа внутрішньо переміщених українців, яких нараховується 252 898 осіб;

людям з інвалідністю І групи серед ВПО – 12 800 осіб;

одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд – 17 500 осіб;

дітям під опікою чи піклуванням – 40 900 осіб;

дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім’ях – 1000 осіб;

дітям із малозабезпечених сімей – 335 863 особи.

Виплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для Міністерства соціальної політики України на програми соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок громадян або на віртуальну «Дія.Картку», що дозволить отримувачам зручно розпоряджатися фінансовою допомогою.

Надана сума буде доступною для використання протягом 180 днів з моменту зарахування, що дає змогу громадянам планувати свої витрати протягом тривалого періоду та ефективно розподіляти кошти на потреби, пов’язані з опалювальним сезоном, придбанням продуктів та інших необхідних товарів.

