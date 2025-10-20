Денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области будет предоставляться отдельным категориям граждан, особенно нуждающихся в поддержке в зимний период.

Кабмин готовит введение единовременного денежного пособия для ВПЛ в Черкасской области в размере 6500 гривен для отдельных социально уязвимых категорий населения, пишет Politeka.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Это решение предусмотрено в рамках государственной программы «Теплая зима», которая стартует накануне отопительного сезона 2025-2026 годов и имеет целью оказать поддержку гражданам в период повышенных энергетических затрат.

Как отмечается в проекте постановления правительства, финансовая помощь охватит более 660 тысяч украинцев, а общий объем расходов на его обеспечение составит 4,3 миллиарда гривен из государственного бюджета. Помощь будет предоставляться отдельным категориям граждан, особенно нуждающихся в поддержке в зимний период, и направлена ​​на облегчение социально-экономической нагрузки, в частности для внутренне перемещенных, детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Согласно проекту постановления, получить денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области в размере 6500 гривен смогут следующие категории граждан:

детям из числа внутренне перемещенных украинцев, которых насчитывается 252898 человек;

людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ – 12 800 человек;

одиноким пенсионерам, получающим надбавку по уходу – 17 500 человек;

детям под опекой или попечительством – 40 900 человек;

детям-сиротам и детям с инвалидностью, воспитывающимся в детских домах семейного типа или в приемных семьях – 1000 человек;

детям из малообеспеченных семей – 335 863 человека.

Выплаты будут производиться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства социальной политики Украины на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет граждан или виртуальную «Дия.Картку», ​​что позволит получателям удобно распоряжаться финансовой помощью.

Предоставленная сумма будет доступна для использования в течение 180 дней с момента зачисления, что позволяет гражданам планировать свои расходы в течение длительного периода и эффективно распределять средства на нужды, связанные с отопительным сезоном, приобретением продуктов и других необходимых товаров.

