Кабмин готовит введение единовременного денежного пособия для ВПЛ в Черкасской области в размере 6500 гривен для отдельных социально уязвимых категорий населения, пишет Politeka.
Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Это решение предусмотрено в рамках государственной программы «Теплая зима», которая стартует накануне отопительного сезона 2025-2026 годов и имеет целью оказать поддержку гражданам в период повышенных энергетических затрат.
Как отмечается в проекте постановления правительства, финансовая помощь охватит более 660 тысяч украинцев, а общий объем расходов на его обеспечение составит 4,3 миллиарда гривен из государственного бюджета. Помощь будет предоставляться отдельным категориям граждан, особенно нуждающихся в поддержке в зимний период, и направлена на облегчение социально-экономической нагрузки, в частности для внутренне перемещенных, детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.
Согласно проекту постановления, получить денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области в размере 6500 гривен смогут следующие категории граждан:
- детям из числа внутренне перемещенных украинцев, которых насчитывается 252898 человек;
- людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ – 12 800 человек;
- одиноким пенсионерам, получающим надбавку по уходу – 17 500 человек;
- детям под опекой или попечительством – 40 900 человек;
- детям-сиротам и детям с инвалидностью, воспитывающимся в детских домах семейного типа или в приемных семьях – 1000 человек;
- детям из малообеспеченных семей – 335 863 человека.
Выплаты будут производиться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства социальной политики Украины на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет граждан или виртуальную «Дия.Картку», что позволит получателям удобно распоряжаться финансовой помощью.
Предоставленная сумма будет доступна для использования в течение 180 дней с момента зачисления, что позволяет гражданам планировать свои расходы в течение длительного периода и эффективно распределять средства на нужды, связанные с отопительным сезоном, приобретением продуктов и других необходимых товаров.
