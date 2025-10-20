В «Киевавтодоре» обращаются к водителям с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств и ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве введено из-за масштабных работ, начавшихся на дорогах украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

До 31 октября на части Броварского проспекта в Киеве вводится временное частичное ограничение движения транспорта.

Причиной ограничения является проведение дорожных работ — специалисты предприятия будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от станции метро «Лесная» в направлении города Бровары.

Ремонт будет производиться поэтапно, небольшими участками, с использованием так называемых ремонтных карт, чтобы обеспечить возможность движения транспорта на других полосах.

В «Киевавтодоре» обращаются к водителям с просьбой отнестись с пониманием временных неудобств, которые могут возникнуть во время проведения ремонтоа, а также заранее планировать свои маршруты с учетом возможных пробок или ограничения движения транспорта в Киеве на указанном участке дороги.

Кроме того, до 31 октября в Шевченковском районе Киева будут продолжаться дорожные работы, в связи с которыми будет частично ограничено проезда транспортных средств и пешеходов по улице Богдана Хмельницкого.

По информации предприятия, на указанном участке продолжаются работы по обновлению тротуарного покрытия. В частности, ремонтные бригады будут работать на отрезке от дома номер 52 до улицы Михаила Коцюбинского. Ремонты включают демонтаж старого покрытия, подготовку основания и укладку нового материала, который улучшит безопасность и комфорт передвижения пешеходов.

