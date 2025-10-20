Робота для пенсіонерів у Львові доступна в кількох галузях, де пропонують стабільну зайнятість і комфортні умови, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

У Брюховичах відкрито вакансію різноробочого в столярному цеху підприємства ФОП Левицький Ю.В., що займається оптовою торгівлею, імпортом і дистрибуцією. Працювати можна на повний день за адресою: вулиця Незалежності України, 11. Кандидатам потрібні відповідальність і пунктуальність. Заробітна плата становить від 15 000 до 25 000 гривень. Роботодавець готовий розглядати кандидатури осіб старшого віку.

У центрі Львова шоу-бар Secret шукає прибиральниць. Заклад розташований на вулиці Шевській, 1, і пропонує стабільну оплату від 20 000 до 25 000 гривень на місяць. Робота передбачає нічні зміни, довіз додому після зміни, дружній колектив і комфортні умови. До основних вимог входять охайність, уважність, пунктуальність і відповідальність. Працівники займаються прибиранням залів і службових приміщень, підтримують чистоту після змін і допомагають створювати затишок для гостей.

Також у Львові сім’я ресторанів Tomatina, NOA, Emily, Una Pinsa, Poke Lulu запрошує помічників кухаря. Заклади розташовані за адресами: вулиця Кульпарківська, 226А; вулиця Під Дубом, 7Б; вулиця Стрийська, 30. Робота можлива на повний або неповний день. Пропонують заробітну плату 23 000–25 000 гривень, оплачуване стажування, безкоштовне харчування, довіз після 22:00, знижки на меню та кар’єрне зростання.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери — від виробництва до ресторанного бізнесу. Вакансії передбачають гнучкий графік, стабільну оплату й повагу до працівників старшого віку, створюючи можливості для тих, хто прагне залишатися активним та самостійним.

