Работа для пенсионеров во Львове доступна в ряде отраслей, где предлагают стабильную занятость и комфортные условия, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В Брюховичах открыта вакансия разнорабочего в столярном цехе предприятия ФЛП Левицкий Ю.В., занимающегося оптовой торговлей, импортом и дистрибуцией. Работать можно на полный день по адресу: улица Независимости Украины, 11. Кандидатам нужна ответственность и пунктуальность. Заработная плата составляет от 15000 до 25000 гривен. Работодатель готов рассматривать кандидатуры лиц постарше.

В центре Львова шоу-бар Secret ищет уборщиц . Заведение расположено на улице Шевской, 1, и предлагает стабильную оплату от 20 000 до 25 000 гривен в месяц. Работа предусматривает ночные смены, довез домой после смены, дружеский коллектив и комфортные условия. Основными требованиями являются опрятность, внимательность, пунктуальность и ответственность. Работники занимаются уборкой залов и служебных помещений, поддерживают чистоту после перемен и помогают создавать уют для гостей.

Также во Львове семья ресторанов Tomatina, NOA, Emily, Una Pinsa, Poke Lulu приглашает помощников повара. Заведения расположены по адресам: улица Кульпарковская, 226А; улица Под Дубом, 7Б; улица Стрыйская, 30. Работа возможна на полный или неполный день. Предлагают заработную плату 23 000–25 000 гривен, оплачиваемую стажировку, бесплатное питание, довоз после 22:00, скидки на меню и карьерный рост.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы — от производства до ресторанного бизнеса. Вакансии предусматривают гибкий график, стабильную оплату и уважение к работникам постарше, создавая возможности для тех, кто стремится оставаться активным и самостоятельным.

