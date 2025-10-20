Місцева влада також звертає увагу водіїв, бути особливо уважними й обережними поблизу ділянки проведення робіт та враховувати обмеження руху транспорту у Львові.

Обмеження руху транспорту у Львові розпочалося через ремонтні роботи, що стартували на одній із центральних транспортних артерій міста, пише Politeka.net.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

У Львові стартували ремонтні роботи на одній із центральних транспортних артерій міста — вулиці Івана Франка. Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, на ділянці від будинку 89 до вулиці Шота Руставелі комунальні служби розпочнуть заміну пошкоджених делініаторів та облаштування нового бордюрного каменю.

Під час проведення ремонтів на цій ділянці буде часткове обмеження руху транспорту у Львові. Усі автомобілі тимчасово скерують по смузі, яка зазвичай призначена для громадського транспорту. У міській адміністрації наголошують, що це тимчасовий захід, необхідний для забезпечення безпеки дорожнього руху та безперешкодного виконання робіт.

У районній адміністрації пояснили, що попередні делініатори, встановлені кілька років тому, зазнали значних пошкоджень унаслідок тривалої експлуатації та впливу погодних умов. Вони втратили свої технічні характеристики й більше не могли ефективно виконувати функцію розмежування транспортних потоків.

Місцева влада також звертає увагу водіїв, які все ж рухатимуться вулицею Івана Франка, на необхідність бути особливо уважними й обережними поблизу ділянки проведення робіт та враховувати обмеження руху транспорту у Львові. Застосування нових делініаторів та оновлення бордюрного каменю, за словами комунальників, покликане не лише поліпшити естетичний вигляд вулиці, а й підвищити рівень безпеки як для водіїв, так і для пішоходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львівській області: експерти розповіли, чи побачать українці пусті прилавки.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які суми тепер доведеться сплачувати.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли батареї будуть теплими.