Ограничение движения транспорта во Львове началось из-за стартовавших на одной из центральных транспортных артерий города ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Во Львове стартовали ремонтные работы на одной из центральных транспортных артерий города – улице Ивана Франко. Как сообщили в Галицкой районной администрации, на участке от дома 89 до улицы Шота Руставели коммунальные службы приступят к замене поврежденных делиниаторов и обустройству нового бордюрного камня.

При проведении ремонтов на этом участке будет частичное ограничение движения транспорта во Львове. Все автомобили временно направят по полосе, обычно предназначенной для общественного транспорта. В городской администрации подчеркивают, что это временная мера, необходимая для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного выполнения работ.

В районной администрации пояснили, что предыдущие делиниаторы, установленные несколько лет назад, получили значительные повреждения в результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий. Они потеряли свои технические характеристики и больше не могли эффективно выполнять разграничение транспортных потоков.

Местные власти также обращают внимание водителей, которые все же будут двигаться по улице Ивана Франко, на необходимость быть особенно внимательными и осторожными вблизи участка проведения работ и учитывать ограничение движения транспорта во Львове. Применение новых делиниаторов и обновление бордюрного камня, по словам коммунальщиков, призвано не только улучшить эстетичный вид улицы, но и повысить уровень безопасности как для водителей, так и для пешеходов.

