Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області в період із 21 по 24 жовтня 2025 року.

У ДТЕК оголосили нові локальні графіки відключення світла в різних населених пунктах Київської області на 21-24 жовтня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема в вівторок, 21 жовтня, графіки відключення світла в Київській області торкнуться таких населених пунктів:

Нові Петрівці (вул. Музейна, Валківська, Сікорського, 1-го Травня, Веселкова, Виноградна, Вишнева, Затишна, Каневська, Квіткова, Козацька, Лісова, Мощунська, Оболонська, Озерна, Покровська, Полунична, Польова, Святкова, Сонячна, Сумська, Філімонівська, Яблунева, Ягідна, пров. Мощунський) – з 8:00 до 20:00;

(вул. Музейна, Валківська, Сікорського, 1-го Травня, Веселкова, Виноградна, Вишнева, Затишна, Каневська, Квіткова, Козацька, Лісова, Мощунська, Оболонська, Озерна, Покровська, Полунична, Польова, Святкова, Сонячна, Сумська, Філімонівська, Яблунева, Ягідна, пров. Мощунський) – з 8:00 до 20:00; частково Білогородка, Крюківщина, Гатне, Юрівка, Тарасівка – з 8:00 до 19:00;

– з 8:00 до 19:00; Нижча Дубечня (вул. Героїв), Лебедівка (Патріотична, Шевченка, Ярослава Мудрого) – з 9:00 до 19:00.

У межах Обухівської громади, як повідомляє Politeka, часткові знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 19:30:

22 числа – в селах Козіївка, Слобідка, Деревʼяна, Красне Перше, Долина;

23 – Деревʼяна, Обухів;

24 – Гудимове, Копачів, Германівка.

У селищі Рокитне обмеження електропостачання будуть застосовувати приблизно з 8:30 до 18:30:

21 жовтня по вулицях Городня, Енергетиків, Новоселів, Селянська, Урожайна;

22 – Волі, Космонавтів, Вокзальна, Князя Володимира, Незалежності, Смоляна, Лісна, пров. Круговий;

23 – Володимира Піти, Травнева, Незалежності, Зарічна, Малика, Гната Хоменка, Вокзальна, Князя Володимира, Незалежності, Смоляна, Лісна, Круговий;

24 – Піти, Зарічна, Малика, Гната Хоменка.

Крім того, 24.10 графіки відключення світла також діятимуть у Пірнівській громаді в Київській області – з 9 до 19 години в селах Пірнове, Воропаїв, Вища Дубечня, Лебедівка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".