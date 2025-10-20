В ДТЭК объявили новые локальные графики отключения света в разных населенных пунктах Киевской области на 21-24 октября 2025 года, пишет Politeka.
В частности, во вторник, 21 октября, графики отключения света в Киевской области коснутся таких населенных пунктов:
- Новые Петровцы (ул. Музейная, Валковская, Сикорского, 1-го Мая, Радужная, Виноградная, Вишневая, Уютная, Каневская, Цветочная, Казацкая, Лесная, Мощунская, Оболонская, Озерная, Покровская, Клубничная, Полевая, Праздничная, Солнечная, Сумская, Филимоновская, Яблуневая, Ягодная, пер. Мощунский) – с 8:00 до 20:00;
- частично Белогородка, Крюковщина, Гатное, Юровка, Тарасовка – с 8:00 до 19:00;
- Низшая Дубечня (ул. Героев), Лебедевка (Патриотическая, Шевченко, Ярослава Мудрого) – с 9:00 до 19:00.
В пределах Обуховской общины, как сообщает Politeka, частичные обесточения будут происходить с 8:30 до 19:30:
- 22 числа – в селах Козиевка, Слободка, Деревянная, Красное Первое, Долина;
- 23 – Деревянная, Обухов;
- 24 – Гудымово, Копачев, Германовка.
В поселке Рокитное ограничение электроснабжения будут применять примерно с 8:30 до 18:30:
- 21 октября по улицам Городняя, Энергетиков, Новоселов, Крестьянская, Урожайная;
- 22 – Воли, Космонавтов, Вокзальная, Князя Владимира, Независимости, Смоляна, Лесная, пер. Круговой;
- 23 – Владимира Питы, Майская, Независимости, Заречная, Малика, Гната Хоменко, Вокзальная, Князя Владимира, Независимости, Смоляная, Лесная, Круговой;
- 24 – Питы, Заречная, Малика, Гната Хоменко.
Кроме того, 24.10 графики отключения света также будут действовать в Пирновской общине в Киевской области - с 9 до 19 часов в селах Пирново, Воропаев, Высшая Дубечня, Лебедевка.
