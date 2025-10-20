Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области в период с 21 по 24 октября 2025 года.

В ДТЭК объявили новые локальные графики отключения света в разных населенных пунктах Киевской области на 21-24 октября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, во вторник, 21 октября, графики отключения света в Киевской области коснутся таких населенных пунктов:

Новые Петровцы (ул. Музейная, Валковская, Сикорского, 1-го Мая, Радужная, Виноградная, Вишневая, Уютная, Каневская, Цветочная, Казацкая, Лесная, Мощунская, Оболонская, Озерная, Покровская, Клубничная, Полевая, Праздничная, Солнечная, Сумская, Филимоновская, Яблуневая, Ягодная, пер. Мощунский) – с 8:00 до 20:00;

(ул. Музейная, Валковская, Сикорского, 1-го Мая, Радужная, Виноградная, Вишневая, Уютная, Каневская, Цветочная, Казацкая, Лесная, Мощунская, Оболонская, Озерная, Покровская, Клубничная, Полевая, Праздничная, Солнечная, Сумская, Филимоновская, Яблуневая, Ягодная, пер. Мощунский) – с 8:00 до 20:00; частично Белогородка, Крюковщина, Гатное, Юровка, Тарасовка – с 8:00 до 19:00;

– с 8:00 до 19:00; Низшая Дубечня (ул. Героев), Лебедевка (Патриотическая, Шевченко, Ярослава Мудрого) – с 9:00 до 19:00.

В пределах Обуховской общины, как сообщает Politeka, частичные обесточения будут происходить с 8:30 до 19:30:

22 числа – в селах Козиевка, Слободка, Деревянная, Красное Первое, Долина;

23 – Деревянная, Обухов;

24 – Гудымово, Копачев, Германовка.

В поселке Рокитное ограничение электроснабжения будут применять примерно с 8:30 до 18:30:

21 октября по улицам Городняя, Энергетиков, Новоселов, Крестьянская, Урожайная;

22 – Воли, Космонавтов, Вокзальная, Князя Владимира, Независимости, Смоляна, Лесная, пер. Круговой;

23 – Владимира Питы, Майская, Независимости, Заречная, Малика, Гната Хоменко, Вокзальная, Князя Владимира, Независимости, Смоляная, Лесная, Круговой;

24 – Питы, Заречная, Малика, Гната Хоменко.

Кроме того, 24.10 графики отключения света также будут действовать в Пирновской общине в Киевской области - с 9 до 19 часов в селах Пирново, Воропаев, Высшая Дубечня, Лебедевка.

