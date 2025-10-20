Подорожчання продуктів в Одеській області відчутне для споживачів, особливо щодо гречки, де приріст за місяць був найбільшим серед основних круп.

Подорожчання продуктів в Одеській області помітне на прикладі основних круп, таких як гречка, пшоно та рис довгий, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середня ціна гречки наразі складає 40,95 грн за кілограм, при цьому у різних магазинах вона коливається від 34,90 у Auchan до 52,20 у Megamarket. У вересні середня вартість становила 34,86, а за останній місяць, з 15 вересня, зросла на 6,85 гривень. Індекс споживчих цін показує, що з 15 вересня по 15 жовтня вартість гречки стабільно піднімалася, особливо помітно після 23 вересня, коли вона сягнула 36,17 і продовжила зростати до 40,95 на середину жовтня.

Пшоно демонструє більш стабільну тенденцію. Середній цінник на 15 числа складає 25,87 грн за кілограм. У магазинах Auchan та Megamarket кілограм коштує 26,90 і 26,50 відповідно, а Metro пропонує 24,20. Порівняно з двома тижнями раніше, коли в середньому воно коштувало 24,30 грн, за місяць подорожчало на 1,43. Щоденні спостереження за індексом споживчих цін підтверджують стабільне підвищення вартості з початку жовтня.

Рис довгий демонструє суттєві коливання. На середину жовтня середній цінник складає 60,17 гривень за кілограм, при цьому у Novus він сягає 76,49, а у Metro – 48,90. Раніше в середньому це коштувало 58,04, тож за місяць відбулося подорожчання на 1,47. Індекс показує, що найбільш помітне підвищення спостерігалося два тижні тому, коли вартість рису піднялася з 58,55 гривень до 60,17.

Отже, подорожчання продуктів в Одеській області відчутне для споживачів, особливо щодо гречки, де приріст за місяць був найбільшим серед основних круп. Пшоно та рис демонструють менші коливання, але тенденція до подорожчання зберігається. Порівняння по різних мережах показує значні розбіжності, що дозволяє споживачам обирати оптимальні варіанти для придбання круп за вигіднішою ціною.

Останні новини України:

Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли в батареях буде тепло

Подорожчання проїзду на Одещині: які тарифи діють на даний момент

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 жовтня в Одесі: прохолода бушуватиме, скільки покажуть стовпчики термометрів