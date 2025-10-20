Подорожание продуктов в Одесской области ощутимо для потребителей, особенно в отношении гречки, где прирост за месяц был самым большим среди основных круп.

Подорожание продуктов в Одесской области заметно на примере основных круп, таких как гречка, пшено и рис длинный, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Средняя цена гречки составляет 40,95 грн за килограмм, при этом в разных магазинах она колеблется от 34,90 у Auchan до 52,20 в Megamarket. В сентябре средняя стоимость составила 34,86, а за последний месяц с 15 сентября выросла на 6,85 гривен. Индекс потребительских цен показывает, что с 15 сентября по 15 октября стоимость гречихи стабильно поднималась, особенно заметно после 23 сентября, когда она достигла 36,17 и продолжила расти до 40,95 к середине октября.

Пшено демонстрирует более стабильную тенденцию. Средний ценник на 15 числа составляет 25,87 грн. за килограмм. В магазинах Auchan и Megamarket килограмм стоит 26,90 и 26,50 соответственно, а Metro предлагает 24,20. По сравнению с двумя неделями раньше, когда в среднем она стоила 24,30 грн, за месяц подорожало на 1,43. Ежедневные наблюдения за индексом потребительских цен подтверждают стабильное повышение стоимости с начала октября.

Рис длинный демонстрирует существенные колебания. К середине октября средний ценник составляет 60,17 гривен за килограмм, при этом у Novus он достигает 76,49, а у Metro – 48,90. Ранее в среднем это стоило 58,04, так что за месяц произошло подорожание на 1,47. Индекс показывает, что наиболее заметное повышение наблюдалось две недели назад, когда стоимость риса поднялась с 58,55 до 60,17 гривен.

Следовательно, подорожание продуктов в Одесской области ощутимо для потребителей, особенно в отношении гречки, где прирост за месяц был самым большим среди основных круп. Пшено и рис демонстрируют меньшие колебания, но тенденция к подорожанию сохраняется. Сравнение по разным сетям показывает значительные разногласия, что позволяет потребителям выбирать оптимальные варианты для приобретения круп по более выгодной цене.

