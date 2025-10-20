Нова система оплати проїзду у Кропивницькому сприятиме прискоренню розрахунків, зменшенню черг, оптимізації маршрутів та покращенню умов пересування для пасажирів міського транспорту.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження з використанням електронних квитків, повідомляє Politeka.

Раніше міська влада представила концепцію переходу на цифрову модель, детально роз’яснивши тарифи, правила застосування та можливості для зворотного зв’язку. Мешканці могли залишати коментарі та пропозиції, щоб сприяти вдосконаленню майбутньої транспортної системи.

Інновація передбачає оплату поїздок банківськими картками, мобільними застосунками або електронними гаманцями. Валідатори списують кошти автоматично, тому готівка стає непотрібною. Обладнання встановили ще до початку воєнних подій, але через перебої з живленням запуск довелося відкласти. Зараз тривають фінальні перевірки та тестування техніки.

Передбачено кілька форматів проїзних — тижневі, місячні, річні або поповнювані «вільні гаманці». Для пільговиків встановлені обмеження: щоденна кількість поїздок або до шістдесяти щомісяця. Поповнення можливе через термінали, онлайн-сервіси чи спеціальні пункти продажу. Паперові талони залишаються у водіїв і кондукторів як додатковий варіант розрахунку.

Монтаж, обслуговування та техпідтримку забезпечує компанія-переможець конкурсу, надаючи цілодобову консультацію через контакт-центр.

Отже, нова система оплати проїзду у Кропивницькому сприятиме прискоренню розрахунків, зменшенню черг, оптимізації маршрутів та покращенню умов пересування для пасажирів міського транспорту.

До слова, у Кіровоградській області також повідомляли про новий графік руху транспорту.

