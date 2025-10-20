Новий графік руху транспорту у Харкові для автобуса №48 забезпечує більш передбачуване пересування громадян у місті та сприяє своєчасному прибуттю до місця призначення.

Новий графік руху транспорту у Харкові набрав чинності з 20 жовтня для автобуса №48, повідомляє Politeka.

Відповідно до змін, останнє відправлення з кінцевої зупинки «Автостанція Салтівська» у робочі дні здійснюється о 21:33, інформують у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Оновлений розклад передбачає зручніше планування поїздок для пасажирів та дозволяє уникати затримок у вечірній час. Подібні зміни впроваджують з метою оптимізації руху та підвищення ефективності роботи міського транспорту. Відтепер харків’яни можуть заздалегідь планувати час відправлення та прибуття, орієнтуючись на чітко встановлений графік.

Департамент будівництва і шляхового господарства також наголосив, що детальна інформація щодо всіх рейсів доступна у відкритих джерелах. Кожен пасажир може перевірити точний час відправлення та проміжні зупинки, щоб спланувати поїздку максимально зручно та безпечно.

Отже, новий графік руху транспорту у Харкові для автобуса №48 забезпечує більш передбачуване пересування громадян у місті та сприяє своєчасному прибуттю до місця призначення, особливо у вечірні години. Оновлений розклад розрахований на поліпшення якості обслуговування та підтримку комфорту для мешканців і гостей Харкова.

До слова, у Харкові також повідомляли про новий графік поїздів, який набуде чинності з 23 жовтня і передбачає зміни у розкладі рейсів між Дніпром і Харковом.

Так, № 824, який їздить до нашого облцентру з Дніпра, відтепер курсуватиме тричі на тиждень, а саме щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

