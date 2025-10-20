Новый график движения транспорта в Харькове для автобуса №48 обеспечивает более ожидаемое передвижение граждан в городе и способствует своевременному прибытию к месту назначения.

Новый график движения транспорта в Харькове вступил в силу с 20 октября для автобуса №48, сообщает Politeka.

Согласно изменениям, последняя отправка с конечной остановки "Автостанция Салтовская" в рабочие дни осуществляется в 21:33, информируют в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Обновленное расписание предполагает более удобную планировку поездок для пассажиров и позволяет избегать задержек в вечернее время. Подобные изменения внедряются с целью оптимизации движения и повышения эффективности работы городского транспорта. Теперь харьковчане могут заранее планировать время отправления и прибытия, ориентируясь на четко установленный график.

Департамент строительства и путевого хозяйства также подчеркнул, что подробная информация по всем рейсам доступна в открытых источниках . Каждый пассажир может проверить точное время отправления и промежуточные остановки, чтобы спланировать поездку максимально удобно и безопасно.

Таким образом, новый график движения транспорта в Харькове для автобуса №48 обеспечивает более предполагаемое передвижение граждан по городу и способствует своевременному прибытию к месту назначения, особенно в вечерние часы. Обновленное расписание рассчитано на улучшение качества обслуживания и поддержку комфорта для жителей и гостей Харькова.

К слову, в Харькове также сообщали о новом графике поездов, который вступит в силу с 23 октября и предусматривает изменения в расписании рейсов между Днепром и Харьковом.

Так, № 824, который ездит в наш облцентр из Днепра, теперь будет курсировать трижды в неделю, а именно каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.