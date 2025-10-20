Повышение тарифов на тепло во Львовской области официально введено в Дрогобыче с 1 октября 2025 года. Об этом сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета под номером 269 от 16 сентября 2025 года. Его действие распространяется на 30 сентября 2026 года.

Для жителей города стоимость тепловой энергии осталась на уровне, установленном еще 24 февраля 2022 года. Это позволяет жителям продолжать получать услугу без увеличения расходов из семейного бюджета. А другие потребители — учреждения, организации, религиозные общины — переходят на новую двухставочную систему расчета, построенную на принципах экономической целесообразности и реального покрытия расходов.

Схема предполагает две составляющие. Первая – условно-переменная, применяется во время отопительного периода и определяется в зависимости от фактического объема потребления тепловой энергии в гигакалориях. Она включает расходы на топливо и электроэнергию, мотивируя к рациональному использованию ресурса. Вторая – условно-постоянная, стягивается равномерно в течение года независимо от наличия подачи тепла.

Этот компонент рассчитывается за единицу подключенной нагрузки и включает в себя постоянные затраты предприятия: оплату труда, ремонтные работы, содержание сетей, распределение газа, обеспечение циркуляции теплоносителя, уплату налогов, водоснабжение, водоотвод и амортизацию технического оборудования.

Следовательно, повышение тарифов на тепло во Львовской области - сбалансировать реальные затраты, обеспечить стабильное функционирование теплового хозяйства и создать прозрачные финансовые условия для бесперебойного предоставления услуги всем категориям потребителей.

