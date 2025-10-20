Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується в межах програми, яку впроваджує Норвезька рада у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Організація офіційно поінформувала про початок цього проєкту, спрямованого на підтримку людей, котрі опинилися у складних життєвих ситуаціях. Серед основних цільових груп — літні мешканці, жителі територій, розташованих поблизу бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи, які втратили власне житло.

Прийом заяв розпочався 9 вересня 2025 року опівдні та тривав до 18 вересня включно, до 17:00 за київським часом. У NRC наголосили, що всі анкети розглядаються рівноправно, тому учасників закликали подавати документи заздалегідь, щоб уникнути технічних збоїв через надмірне навантаження системи. Після відправлення форми кожен отримував підтвердження про внесення даних, при цьому жодні індивідуальні коди для відстеження не надавалися.

Перевірити статус можна було з 20 вересня, використовуючи ідентифікаційний номер та вказаний у заявці контактний телефон. Для коректної роботи сервісу радили користуватися сучасними браузерами, а на мобільних пристроях — актуальними версіями Google Chrome або Safari. Якщо одна сім’я подавала декілька заяв, дійсною залишалася остання.

Анкету необхідно було заповнювати уважно, додаючи чіткі кольорові зображення документів чи скріншоти з застосунку «Дія». Перевага надавалася заявникам, які перебували у найважчих умовах. Водночас підкреслювалося: будь-які вимоги щодо оплати є проявом шахрайства, адже процедура повністю безкоштовна.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує адресну підтримку найуразливішим верствам, а в межах регіону також передбачена можливість отримання безоплатного житла.

