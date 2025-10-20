Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется в рамках программы, внедренной Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

Организация официально проинформировала о начале этого проекта, направленного на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Среди основных целевых групп – пожилые жители, жители территорий, расположенных вблизи боевых действий, а также внутренне перемещенные лица, потерявшие собственное жилье.

Прием заявлений начался 9 сентября 2025 в полдень и продолжался до 18 сентября включительно, до 17:00 по киевскому времени. В NRC подчеркнули, что все анкеты рассматриваются равноправно, поэтому участников призывали подавать документы заранее, чтобы избежать технических сбоев из-за чрезмерной нагрузки системы. После отправки формы каждый получал подтверждение внесения данных, при этом никакие индивидуальные коды для отслеживания не предоставлялись.

Проверить статус можно с 20 сентября, используя идентификационный номер и указанный в заявке контактный телефон. Для корректной работы сервиса советовали пользоваться современными браузерами, а на мобильных устройствах – актуальными версиями Google Chrome или Safari. Если одна семья подавала несколько заявлений, действительным оставалось последнее.

Анкету необходимо заполнять внимательно, добавляя четкие цветные изображения документов или скриншоты из приложения «Действие». Предпочтение отдавалось заявителям, которые находились в самых тяжелых условиях. В то же время, подчеркивалось: любые требования по оплате являются проявлением мошенничества, ведь процедура полностью бесплатна.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает адресную поддержку уязвимым слоям, а в пределах региона также предусмотрена возможность получения безвозмездного жилья.

