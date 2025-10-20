Жителям населених пункітв, зазначених вище, рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 21 по 22 жовтня в Полтавській області.

Графік відключення світла з 21 по 22 жовтня в Полтавській області введено через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла з 21 по 22 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 21 жовтня 2025 року в смт. Скороходове з 08:00 до 17:00 на вулиці:

Горького (б. 20, 35, 45, 47),

Григорія Сковороди (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44),

Короленка (б. 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37),

Миру (б. 2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45),

Шевченка (б. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44).

Також не буде електроенергії 21 жовтня у селі Андрійки з 8 до 20 години на вулицях:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Крім цього обмеження в цей день будуть діяти у Пригарівка з 08:00 до 20:00 за адресами:

Вишневий (б. 1, 2),

Захисників України (б. 5, 7А, 9, 10/1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 33),

Нова (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21),

Олеся Гончара (б. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44),

Перемоги (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 65, 67),

Степова (б. 3, 4, 6),

Чумацький шлях (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),

Шевченка (б. 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19).

Можливі перерви в електропостачанні також 22 числа у населеному пункті Горішні Плавні з 08:00 до 18:00 у мікрорайонах Низи, Піддубне.

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 16:30 години в населеному пункті Луговики за адресами:

Долина (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),

Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),

Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА),

Майорівка (б. 1, 3, 6, 7, 8),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),

Окоротина (б. 4, 10ДАЧА),

Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),

Пробита (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),

Редьки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),

Сад (б. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Чупидівка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА).

