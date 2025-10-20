Жителям населенных пунктов, указанных выше, рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 22 октября в Полтавской области.

График отключения света с 21 по 22 октября в Полтавской области введен из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому был составлен график отключения света с 21 по 22 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 21 октября 2025 года в пгт. Скороходове с 08:00 до 17:00 на улице:

Горького (б. 20, 35, 45, 47),

Григория Сковороды (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44),

Короленка (б. 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37),

Миру (б. 2, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45),

Шевченка (б. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44).

Также не будет электроэнергии 21 октября в селе Андрийкы с 8 до 20 часов на улицах:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Кроме этого ограничения в этот день будут действовать в Пригаривка с 08:00 до 20:00 по адресу:

Вышневый (б. 1, 2),

Захысныкив Украины (б. 5, 7А, 9, 10/1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 33),

Нова (б. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21),

Олеся Гончара (б. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44),

Перемогы (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 65, 67),

Степова (б. 3, 4, 6),

Чумацкий шлях (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),

Шевченка (б. 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19).

Возможны перерывы в электроснабжении также 22 числа в населенном пункте Горишние Плавные с 08:00 до 18:00 в микрорайонах Нызы, Пиддубне.

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 16:30 в населенном пункте Луговыкы по адресам:

Долына (б. 4, 5, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24),

Загорянка (б. 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18),

Золота (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34

Майоривка (б. 1, 3, 6, 7, 8),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17),

Окоротына (б. 4, 10ДАЧА),

Осередок (б. 1, 2, 3, 4, 11, 12ПУСТ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 49ПУСТ),

Пробита (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11),

Редьки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15ДАЧА, 17, 19, 20),

Сад (к. 1, 3, 5, 7ДАЧА, 8, 11ПУСТ, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Чупидивка (б. 7, 8ПУСТ, 9, 16ДАЧА).

