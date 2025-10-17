Дефіцит продуктів у Кіровоградській області не означає, що українці будуть голодувати, проте один популярний фрукт різко виріс в ціні, повідомляє Politeka.

У 2025 році зафіксовано значний дефіцит продуктів у Кіровоградській області, що стосується груш.

Таку ситуацію пояснюють травневими морозами, які знищили близько 10 відсотків майбутнього врожаю. Фермери були змушені збільшити витрати на обробку дерев, що безпосередньо позначилося на собівартості вирощування даного фрукта.

За словами генерального директора великого садового господарства в одному з регіонів України, закупівельна вартість на груші цього сезону зросла з 50 до 70 гривень за кілограм.

Здавалося б, як дефіцит продуктів, зокрема груш, у Кіровоградській області вплине на звичайних українців. Проте, експерти розповідають, що це подорожчання в 20 гривень вже помітне на ринку і впливає на кінцеву ціну для споживачів, яка в середньому становить 77,9 гривень за кілограм.

Директор садового господарства пояснює, що через несприятливі погодні умови фермери були змушені використовувати більше препаратів для захисту дерев, що призвело до підвищення собівартості. Саме тому несприятлива погода вплинула не тільки на виробників, а й на покупців у магазинах та на ринках.

Ситуація з грушами у поточному сезоні свідчить про те, що погодні ризики безпосередньо впливають на цінники. І погода - це фактор, який складно точно передбачити, щоб змогти вчасно зреагувати. Тож маємо практику, де виробники вже борються із наслідками. А від цього стрімко росте собівартість.

