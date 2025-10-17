Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області є вимушеним заходом для забезпечення безперебійної роботи водопровідних та каналізаційних систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося багатьох родин регіону, повідомляє Politeka.

Нові розцінки насамперед стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у кількох населених пунктах.

У Вознесенську з початку 2025 року кубометр води з ПДВ обійдеться у 34,89 грн, а водовідведення — 11,06 грн. Пояснюється це підвищенням собівартості ЖКП та необхідністю покрити витрати на ремонт зношених мереж, без чого підприємство не змогло б забезпечити стабільну роботу. Для міського бюджету це додаткове фінансове навантаження, однак воно дозволяє уникнути перебоїв.

Ситуація в Очакові аналогічна. Там підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області пов’язане з подорожчанням електроенергії, скороченням обсягів водопостачання та значним зношенням каналізаційних мереж. Нові ставки передбачають 90,40 грн за водопостачання та 101,30 грн за водовідведення. Місцеве КП «Очаків-сервіс» повідомляє, що інженерні мережі критично зношені: за останні три роки знос зріс на 80%.

В аварійному стані перебувають три основні колектори, довжина пошкоджених ділянок становить близько півтора кілометра. Це змушує підприємство нести додаткові витрати на перекачування стічних вод, які без підвищення тарифів покрити неможливо.

Отже, така ситуація є вимушеним заходом для забезпечення безперебійної роботи водопровідних та каналізаційних систем. Воно дозволяє покрити витрати на ремонт та обслуговування мереж і гарантувати надання послуг мешканцям без перебоїв.

