Подорожчання продуктів у Дніпрі вже відчутне для мешканців та може впливати на бюджет кожної сім'ї протягом наступних місяців

Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося основних позицій, що формують звичний споживчий кошик, повідомляє Politeka.

На початок жовтня середня вартість нефасованих яєць у великих супермаркетах становила 5,19 гривні за одиницю, що на 45 копійок більше, ніж наприкінці вересня. Десяток коштує 51,9 гривні, проте окремі мережі пропонують ціни від 48,9 до 60 гривень.

Аналітики ProAgro Group прогнозують, що найближчими тижнями подальше зростання цін на продукти у Дніпрі буде пов’язане з сезонними коливаннями та підвищенням попиту. Водночас на ринках спостерігається здешевлення овочів: огірки, помідори й перець подешевшали приблизно на 15%, але продавці попереджають, що це тимчасова тенденція.

Продавчиня Наталія зазначила, що огірки та помідори вже стали дешевші, тоді як кабачки, навпаки, подорожчали. Вікторія додала, що із наближенням холодів очікується підвищення вартості всіх овочів на 5–10 гривень. Експерти пояснюють, що нинішнє здешевлення окремих культур пов’язане з відсутністю дефіциту польових овочів. Подальшого зниження цін не очікують, а зимою значне підвищення стане неминучим через витрати на зберігання.

Місцевим жителям радять заздалегідь робити запаси, оскільки надалі доведеться платити більше за базові продукти. Покупцям рекомендують стежити за акційними пропозиціями, порівнювати ціни у супермаркетах та на ринках, щоб зменшити витрати й зберегти частину сімейного бюджету.

Подорожчання продуктів у Дніпрі вже відчутне для мешканців і може впливати на бюджет кожної родини протягом наступних місяців

До слова, у Дніпропетровській області також повідомляли про дефіцит продуктів. Зокрема, йдеться про овочі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.