Подорожание продуктов в Днепре уже ощутимо для жителей и может влиять на бюджет каждой семьи в течение следующих месяцев

Подорожание продуктов в Днепре коснулось основных позиций, формирующих привычную потребительскую корзину, сообщает Politeka.

К началу октября средняя стоимость нефасованных яиц в крупных супермаркетах составила 5,19 гривны за единицу, что на 45 копеек больше, чем в конце сентября. Десяток стоит 51,9 грн, однако отдельные сети предлагают цены от 48,9 до 60 гривен.

Аналитики ProAgro Group прогнозируют, что в ближайшие недели дальнейший рост цен на продукты в Днепре будет связан с сезонными колебаниями и повышением спроса. В то же время, на рынках наблюдается удешевление овощей: огурцы, помидоры и перец подешевели примерно на 15%, но продавцы предупреждают, что это временная тенденция.

Продавщица Наталья отметила, что огурцы и помидоры уже стали дешевле, в то время как кабачки, напротив, подорожали. Виктория добавила, что с приближением холодов ожидается повышение стоимости всех овощей на 5–10 гривен. Эксперты объясняют, что нынешнее удешевление отдельных культур связано с отсутствием дефицита полевых овощей. Дальнейшее снижение цен не ожидается, а зимой значительное повышение станет неизбежным из-за затрат на хранение.

Местным жителям советуют заранее делать запасы, поскольку в дальнейшем придется платить больше за базовые продукты. Покупателям рекомендуют следить за акционными предложениями, сравнивать цены в супермаркетах и ​​рынках, чтобы уменьшить расходы и сохранить часть семейного бюджета.

Подорожание продуктов в Днепре уже ощутимо для жителей и может влиять на бюджет каждой семьи в течение следующих месяцев

Кстати, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците продуктов. В частности, речь идет об овощах.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.