Місцеві жителі переймаються тим, чи реальним є дефіцит продуктів у Київській області, тому розповідаємо про це більше.

Останніми тижнями в Київській області різко зросли цінники на тепличні помідори, що стало очевидним сигналом дефіциту продуктів, повідомляє Politeka.

Споживачі помічають, що овоч, який раніше коштував відносно доступно, тепер подорожчав. Причини такого явища пов’язані з сезонним скороченням врожаю, тобто певним дефіцитом продуктів у Київській області. Окрім цього, свій вплив мають й активні закупівлі великих торговельних мереж.

Аналітики EastFruit повідомляють, що пропозиція тепличних томатів на ринку суттєво зменшилася. Дефіцит продуктів у Київській області стає відчутним. Але про голод чи пусті полиці наразі не йдеться, кажуть експерти.

На вищу вартість томатів впливає сезонність виробництва, адже з відкритого ґрунту надходить значно менше продукції, а піку польового врожаю вже немає.

Згідно з даними щоденного моніторингу, лише протягом поточного тижня тепличні помідори подорожчали на 14 відсотків. Виробники відвантажують продукцію за ціною від 35 до 55 гривень за кілограм що відповідає приблизно 0,85–1,33 долара.

Вартість овочів залежить від калібру, якості та обсягів партії. Представники тепличних господарств пояснюють, що підвищення цінників відбулося через зростання попиту серед вітчизняних роздрібних мереж та гуртових компаній.

Також підтримує високу вартість подорожчання ґрунтових помідорів. На них цінники підвищилися через сезонний спад виробництва.

Попри нинішню динаміку, нанлітики зазначають, що даний товар залишається відносно доступним. В середньому томати коштують на 30 відсотків дешевше, ніж на початку вересня минулого року.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.