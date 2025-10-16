Під час проведення ремонту у Києві рух транспорту частково обмежений однією смугою.

Обмеження руху в Києві носить тимчасовий характер, зміни продовжуватимуться протягом ремонтних робіт на вулицях української столиці, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У столиці тимчасово змінюватиметься організація дорожнього проїзду. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», до 17 жовтня у Печерському районі Києва частково обмежено рух транспорту на бульварі Миколи Міхновського.

Таке рішення пов’язане з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття, які виконує КП ШЕУ Печерського району. Фахівці комунального підприємства здійснюватимуть оновлення асфальтобетонного покриття поблизу зупинок громадського транспорту — «Вулиця Болсуновська» та «Вулиця Академіка Філатова».

Під час проведення ремонту проїзд транспорту буде частково обмежено однією смугою. Це необхідно для забезпечення безпеки як працівників дорожніх служб, так і водіїв, які користуються цією ділянкою.

Обмеження руху в Києві діють до 17 жовтня, щодня з 12:00 до 20:00, а в середу — з 16:00 до 20:00. Йдеться про ділянку бульвару Миколи Міхновського від вулиці Великої Васильківської до вулиці Старонаводницької.

У «Київавтодорі» зазначають, що під час ремонту дорожники оновлять покриття проїзної частини поблизу громадських зупинок, аби зробити його більш рівним, безпечним і зручним для руху пасажирського транспорту. Такі роботи є частиною планових заходів з утримання та покращення стану дорожньої інфраструктури у Печерському районі столиці. У «Київавтодорі» наголошують, що всі роботи виконуються з дотриманням технічних норм і безпекових вимог.

