Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 16 по 17 жовтня в Кіровоградській області.

Через впроваджені масштабні ремонтні роботи був запланований графік відключення світла з 16 по 17 жовтня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 16 по 17 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У четвер, 16 числа, заплановані роботи з 8:40 до 18 години у населеному пункті Оситняжка на вулицях:

Василя Симоненка, 1-2, 4-5, 7, 9-10, 12, 17, 19-20;

Гетьманівська, 1-5, 8-13, 16, 18, 25, 27, 27А, 28-29, 33-35, 37-40, 42, 44-47, 51-54, 56, 63, 65-75, 81;

Зелений пров., 2-7;

Леоніда Каденюка, 1, 3-5, 7-10, 12;

Лесі Українки, 36-38, 39А, 41, 43, 46-49, 52, 54-56, 61-63, 65-68;

Лісний пров., 1-2, 4-6, 9, 12-13;

Максима Залізняка, 2, 6, 9-10;

Миру, 1, 3-5, 7, 9, 11-12, 14, 14А, 16, 22, 24-28, 33, 43, 45-46, 48;

Незалежності пров., 1-4, 6-7, 9, 11-12;

Садовий пров., 3, 6, 8-9;

Степова, 25;

Степовий пров., 2, 4, 6, 9, 13, 15, 20;

Шевченка пров., 1, 3-5, 7, 10, 12-15, 17.

Обмеження вводять також у населеному пункті Писарівка на вулицях:

Івана Богуна, 3;

Перемоги, 9, 20, 26, 33;

Першотравнева, 1, 3, 10.

Також обмеження вводяться з 09.00 до 17.00 у Інгульське за адресами:

Байди, 1-3, 3а, 4-10, 12-14;

Садова, 1-2, 4-9, 14-18;

Степова, 1-10.

17 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Новомиргород, вулиці:

Зоряна, 74, 76-78, 80-93, 95, 98-100, 103, 105-106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 128, 130, 132;

Зоряний пров., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Питомник, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Електроенергії не буде також у населеному пункті Інгульське за адресами:

Перемоги, 1-6, 9, 11-12, 14-16, 18, 20, 24-26, 29-31, 34-35;

Почтова, 5, 11;

Шевченка, 1-2, 4-14, 17-20, 22, 24-26, 28-29.

