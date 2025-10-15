Подати заяву на отримання базової грошової допомоги для пенсіонерів у Кіровоградській області можна двома способами.

З жовтня частина мешканців Кіровоградської області, зокрема й громадяни пенсійного віку, можуть скористатися новим видом державної підтримки, а саме базовою грошовою допомогою, повідомляє Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Проєкт стартував у липні 2025 року та має на меті підтримати найуразливіші верстви населення, які опинилися у складних життєвих обставинах. Із початку осені перелік осіб, які можуть отримати виплати, було суттєво розширено.

На початковому етапі програмою могли скористатися:

малозабезпечені сім’ї, що отримують державну соціальну допомогу;

одинокі матері, які самостійно виховують дітей;

багатодітні родини, де виховується троє або більше дітей;

сім’ї, які отримують тимчасову державну допомогу на дітей у випадках, коли один із батьків ухиляється від сплати аліментів, не має можливості утримувати дитину або його місце проживання невідоме.

Від жовтня 2025 року до цього переліку додано ще дві категорії:

осіб, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну допомогу;

людей з інвалідністю І та ІІ групи.

Таким чином, коло одержувачів розширилося — тепер нова грошова допомога у Кіровоградській області доступна значно більшій кількості громадян, у тому числі й тим пенсіонерам, які потребують додаткової фінансової підтримки.

Розмір виплат

Сума базової допомоги визначається індивідуально для кожної родини. Вона обчислюється як різниця між встановленою базовою величиною для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства.

Базова величина складає 4500 гривень, і застосовується така шкала:

100% — на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% — на кожну дитину до 18, а також на осіб з інвалідністю І або ІІ групи;

70% — на кожного наступного члена сім’ї.

Для громадян, які досягли пенсійного віку (60 років) або мають право на пенсію, але не набули необхідного страхового стажу, розмір виплат залежить від кількості років стажу:

менше 10 років — 53% від базової величини (2385 грн);

від 10 до 20 років — 62% (2790 грн);

від 20 до 30 років — 70% (3150 грн);

понад 30 років — 88% (3960 грн).

Як оформити допомогу

Подати заяву на отримання базової грошової допомоги можна двома способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України за місцем проживання;

онлайн — через державний портал Дія, де вся процедура займає лише кілька хвилин.

