Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі надається Центром "Гостинна хата", який забезпечує безкоштовними продуктовими наборами внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сама організація.

Отримання підтримки відбувається у порядку черги, а пріоритет надається тим, хто нещодавно зареєстрував довідку ВПО. Саме від дати цієї реєстрації ведеться облік терміну отримання допомоги. Для новоприбулих передбачено можливість отримувати продукти один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття.

Крім цього, продовольчу підтримку (раз на два місяці) можуть отримати окремі категорії громадян: матері або батьки, що самостійно виховують дітей за наявності довідки; родини з вагітними жінками; пенсіонери віком від 70 років, які проживають самі; сім’ї з двох пенсіонерів старше 70 років; одинокі люди з інвалідністю I та II груп; багатодітні родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми.

Інші переселенці, які мають офіційні штаби громад в Одесі, наразі не можуть отримувати продуктові набори в цьому Центрі, але для них залишається доступною інша гуманітарна допомога. Представники організації зазначають, що робота зі встановлення співпраці з громадами триває, і після налагодження контактів перелік доступних програм буде розширено.

Додатково повідомляється, що дитяче харчування видається раз на місяць, а інші види підтримки — підгузки для дітей і дорослих, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання — надаються всім ВПО, які цього потребують, незалежно від дати переселення. Центр підкреслює, що безкоштовні продукти надаються виключно внутрішньо переміщеним особам із регіонів активних бойових дій, зареєстрованим у статусі переселенців у період з 2022 по 2025 рік, що гарантує справедливе розподілення допомоги.

Отже, гуманітарна допомога для ВПО в Одесі забезпечує мінімальні потреби переселенців, зокрема новоприбулих та соціально вразливих категорій, і поступово розширюється у співпраці з місцевими громадами.

