Гуманитарная помощь для ВПЛ в Одессе обеспечивает минимальные потребности переселенцев, в частности, новоприбывших и социально уязвимых категорий.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Одессе предоставляется Центром "Гостиная хата", который обеспечивает бесплатными продуктовыми наборами внутри перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сама организация.

Получение поддержки происходит в порядке очереди, а приоритет предоставляется тем, кто недавно зарегистрировал справку ВПЛ. Именно с даты этой регистрации ведется учет срока получения пособия. Для вновь прибывших предусмотрена возможность получать продукты один раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия.

Кроме этого, продовольственную поддержку (раз в два месяца) могут получить отдельные категории граждан: матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей при наличии справки; семьи с беременными женщинами; пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие сами; семьи из двух пенсионеров старше 70 лет; одинокие люди с инвалидностью I и II групп; многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Другие переселенцы, имеющие официальные штабы общин в Одессе, пока не могут получать продуктовые наборы в этом Центре, но для них остается доступна другая гуманитарная помощь. Представители организации отмечают, что работа по установлению сотрудничества с общинами продолжается, и после налаживания контактов список доступных программ будет расширен.

Дополнительно сообщается, что детское питание выдается раз в месяц, а другие виды поддержки — подгузники для детей и взрослых, средства гигиены, медикаменты и медицинское оборудование — предоставляются всем нуждающимся ВПЛ независимо от даты переселения. Центр подчеркивает, что бесплатные продукты предоставляются исключительно внутри перемещенным лицам из регионов активных боевых действий, зарегистрированным в статусе переселенцев в период с 2022 по 2025 год, что гарантирует справедливое распределение помощи.

Итак, гуманитарная помощь для ВПЛ в Одессе обеспечивает минимальные потребности переселенцев, в частности, новоприбывших и социально уязвимых категорий, и постепенно расширяется в сотрудничестве с местными общинами.

