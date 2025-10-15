Подать заявление на получение базового пособия для пенсионеров в Кировоградской области можно двумя способами.

С октября часть жителей Кировоградской области, в том числе граждане пенсионного возраста, могут воспользоваться новым видом государственной поддержки, а именно базовой денежной помощью, сообщает Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Проект стартовал в июле 2025 года и поддерживает самые уязвимые слои населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. С начала осени перечень лиц, которые могут получить выплаты, существенно расширен.

На начальном этапе программой могли воспользоваться:

малообеспеченные семейства, получающие государственную социальную помощь;

одинокие матери, самостоятельно воспитывающие детей;

многодетные семейства, где воспитываются три или более детей;

семьи, получающие временную государственную поддержку на детей в случаях, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, не имеет возможности содержать ребенка или его место жительства неизвестно.

С октября 2025 года в этот список добавлены еще две категории:

лиц, не имеющих права на пенсию, но получающих государственную социальную поддержку;

людей с инвалидностью I и II группы.

Таким образом, круг получателей расширился — теперь новая денежная помощь в Кировоградской области доступна значительно большему количеству граждан, в том числе и тем пенсионерам, нуждающимся в дополнительной финансовой поддержке.

Размер выплат

Сумма базовой выплаты определяется индивидуально для каждой семьи. Она рассчитывается как разница между установленной базовой величиной для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства.

Базовая величина составляет 4500 гривен, и применяется следующая шкала:

100% - на первого члена семьи, подающего заявление;

100% - на каждого ребенка до 18, а также на лиц с инвалидностью I или II группы;

70% - на каждого следующего члена семьи.

Для граждан, достигших пенсионного возраста (60 лет) или имеющих право на пенсию, но не получивших необходимый страховой стаж, размер выплат зависит от количества лет стажа:

менее 10 лет - 53% от базовой величины (2385 грн);

от 10 до 20 лет - 62% (2790 грн);

от 20 до 30 лет - 70% (3150 грн);

более 30 лет - 88% (3960 грн).

Как оформить помощь

Подать заявление на получение базовой денежной помощи можно двумя способами:

лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины по месту жительства;

онлайн — через государственный портал Дия, где вся процедура занимает всего несколько минут.

