Місцеві жителі стурбовані темою підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, адже це вплине на їхній гаманець.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнеться кожної родини, повідомляє Politeka.

Представники уряду зазначають, що підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області відображає тенденцію до поступового переходу на економічно обґрунтовані ціни.

Проте наразі офіційне рішення про загальний перегляд вартості світла для всіх категорій населення ще не ухвалене. Базова вартість залишається на рівні 4,32 гривні за кВт·г.

Разом із тим у Міністерстві фінансів і Національному банку неодноразово наголошували, що держава має рухатися до ринкових цін. Це означає, що в майбутньому можливе подальше коригування вартості світла.

За прогнозами Міністерства економіки, у 2026–2028 роках підвищення тарифів на електроенергію в Чернігівській області може становити 10–20 відсотків щороку.

Якщо цей сценарій реалізується, то у 2026 році ціна може становити від 4,75 до 5,18 грн, у 2027 році зрости до рівня від 5,22 до 6,20, а у 2028 році сягнути показника від 5,70 до 7,44. Проте ці цифри не є остаточними і можуть змінюватися залежно від економічної ситуації, стану енергосистеми та рівня споживання.

Експерти зазначають, що такий ймовірний стрибок вартості має подвійний ефект. З одного боку, це допоможе енергокомпаніям покрити реальні витрати і підтримати стабільність енергосистеми. З іншого, збільшення розцінок створить додаткове навантаження на бюджети домогосподарств.

Тож, як зазначають експерти, готуватися до перегляду розцінок варто. Це неминуче відбудеться і українцям доведеться платити значн більше, ніж зараз.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право