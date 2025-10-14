Местные жители озабочены темой повышения тарифов на электроэнергию в Черниговской области, ведь это повлияет на их кошелек.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области коснется каждой семьи, сообщает Politeka.

Представители правительства отмечают, что повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области отражает тенденцию постепенного перехода на экономически обоснованные цены.

Однако официальное решение об общем пересмотре стоимости света для всех категорий населения еще не принято. Базовая стоимость остается на уровне 4,32 гривны за кВт·ч.

Вместе с тем в Министерстве финансов и Национальном банке неоднократно отмечали, что государство должно двигаться к рыночным ценам. Это означает, что в будущем возможна дальнейшая корректировка стоимости света.

По прогнозам Министерства экономики, в 2026-2028 годах повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области может составить 10-20 процентов ежегодно.

Если этот сценарий реализуется, то в 2026 году цена может составлять от 4,75 до 5,18 грн., в 2027 году возрасти до уровня от 5,22 до 6,20, а в 2028 году достичь показателя от 5,70 до 7,44. Однако эти цифры не окончательны и могут изменяться в зависимости от экономической ситуации, состояния энергосистемы и уровня потребления.

Эксперты отмечают, что такой вероятный скачок стоимости имеет двойной эффект. С одной стороны это поможет энергокомпаниям покрыть реальные затраты и поддержать стабильность энергосистемы. Кроме того, увеличение расценок создаст дополнительную нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Так что, как отмечают эксперты, готовиться к пересмотру расценок стоит. Это неизбежно произойдет и украинцам придется платить значительно больше, чем сейчас.

