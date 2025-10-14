На час проведення ремонтних робіт вводиться новий графік руху транспорту в Чернігові.

Новий графік руху транспорту в Чернігові вводиться у місті вже з 14 жовтня, проте діятиме він не на всіх маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку.

Новий графік руху транспорту в Чернігові повёязвний з проведенням масштабних ремонтних робіт на вулиці Самоквасова. З метою забезпечення стабільного сполучення між районами міста міська влада оголосила про коригування схем проїзду тролейбусних та автобусних маршрутів.

Рейс № 1 (тролейбусний)

На час проведення ремонтних робіт тролейбуси маршруту № 1 змінюють свою кінцеву зупинку. Замість звичної зупинки «Мікрорайон Шерстянка» тролейбуси тимчасово прямуватимуть лише до «Міські електромережі». Таким чином, відрізок шляху від «Міських електромереж» до «Мікрорайону Шерстянка» тимчасово не обслуговуватиметься.

Рейс № 26 (автобусний)

Автобуси цього маршруту, які їдуть в напрямку кінцевої зупинки «Мікрорайон Айстра», відтепер після «Завод металоконструкцій» курсуватимуть по вулиці Народного Руху, а далі — за своєю постійною схемою. У зворотному напрямку — від «Мікрорайону Айстра» — автобуси прямуватимуть тим самим шляхом: від «Міські електромережі» по вул. Народного Руху, далі виходячи на звичний проїзд по вулиці Степана Бандери.

Рейс № 27 (автобусний)

Для автобусів маршруту № 27 також запроваджено тимчасові зміни. Відправляючись від кінцевої зупинки «Міська лікарня № 2», після проходження «Міські електромережі», до нової кінцевої «Вулиця Народного Руху». У зворотному напрямку маршрут проходитиме за тією ж схемою.

Тимчасово не обслуговуватимуться такі зупинки:

«Мікрорайон Шерстянка»

«Вулиця Д. Самоквасова»

«Дитячий садок № 5»

«Вулиця Текстильників»

«Міська лікарня № 4»

Пасажирів просять завчасно планувати свої поїздки та враховувати новий графік руху транспорту в Чернігові. Комунальні служби докладають усіх зусиль, щоб ремонтні роботи на вулиці Самоквасова були виконані у максимально стислі терміни, після чого проїзд транспорту буде відновлено у повному обсязі.

