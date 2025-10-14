Список територіальних громад, які мають право на грошову допомогу у Чернігівській області для пенсіонерів, визначається обласними військовими адміністраціями.

Українці, які для опалення своїх осель використовують лише тверде паливо, можуть отримати грошову допомогу в Чернігівської області для пенсіонерів та інших категорій українців, повідомляє Politeka.net

Надали роз’яснення у Пенсійному фонді України.

Йдеться про державну програму, реалізовану спільно з міжнародними донорами, мета якої — підтримати населення у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій. Отримати допомогу можуть мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Ці території належать до зон, де війна завдала значних збитків житловій інфраструктурі, а отже, місцеві жителі особливо потребують допомоги для підготовки до зимового періоду.

Програма передбачає одноразову грошову виплату для придбання твердого палива. Ця фінансова підтримка покликана допомогти людям своєчасно підготуватися до опалювального сезону — закупити дрова, вугілля чи брикети, аби забезпечити належні умови проживання у холодну пору року.

Розмір виплати для одного домогосподарства, у тому числі й для пенсіонерів Чернігівської області та інших регіонів, становить 19 400 гривень. Отримати ці кошти можна лише один раз протягом опалювального сезону. Розмір допомоги визначається з урахуванням матеріального становища сім’ї та реальних умов проживання у регіоні.

Як пояснили у Пенсійному фонді, отримані кошти мають бути використані виключно на придбання твердого палива — дров, вугілля чи паливних брикетів. Допомога орієнтована насамперед на власників приватних будинків і домогосподарства, що не підключені до системи централізованого теплопостачання.

Перелік територіальних громад, які мають право на цю виплату, визначається обласними військовими адміністраціями. Вони ухвалюють рішення про включення населених пунктів до програми, враховуючи рівень руйнувань, інтенсивність бойових дій, а також ступінь ураження інфраструктури, що впливає на здатність громад забезпечити себе паливом.

Варто підкреслити, що участь у програмі не обмежує право громадян на інші види соціальної підтримки. Отримувачі допомоги можуть паралельно користуватися житловими субсидіями чи пільгами на оплату комунальних послуг — таких як електроенергія, водопостачання, газ для приготування їжі або вивезення побутових відходів.

