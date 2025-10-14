Через повномасштабну війну багато українців були змушені залишити свої домівки. ішукати безкоштовне житло для ВПО у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається державою, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України пояснює, що безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається у співпраці з місцевими громадами, волонтерами та звичайними громадянами.

Держава координує процес через офіційні сервіси, які дозволяють переселенцям знайти прихисток у зручному для них регіоні. Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надають фізичні особи, приватні заклади, а також установи комунальної та державної форми власності.

Одним із найзручніших інструментів є онлайн-платформа «Прихисток». Вона створена спеціально для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли швидко знайти безпечне місце проживання.

Щоб скористатися сервісом, потрібно зайти на сайт, натиснути кнопку «Знайти», обрати «Україна» та свій регіон. Потім ввести кількість осіб, склад родини і переглянути доступні пропозиції. Якщо варіант підходить, можна одразу зв’язатися з власником.

Крім цього, волонтери створили ще одну платформу - «Допомагай». Вона працює за схожим принципом і дозволяє знайти дах над головою. Тут часто публікують оголошення не лише приватні господарі, а й благодійні організації, які надають кімнати або будинки тим, хто потребує прихистку.

Місцева влада також активно долучається до розселення. В обласній військовій адміністрації та органах місцевого самоврядування діють програми, що передбачають надання соціального помешкання у місцях компактного поселення.

Особи, які хочуть оселитися у таких локаціях, мають повідомити про це під час евакуації або після прибуття в нове місто. Зробити це можна через гуманітарні штаби чи гарячі лінії місцевої влади.

