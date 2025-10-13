У Харкові доступна робота для пенсіонерів, які хочуть залишатися активним на пенсії та отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів в Харкові передбачає гнучкі умови, дружній колектив та підтримку наставників, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій на сайті work.ua є позиція кур’єра зі своїм авто в компанії Япіко з зарплатою 31 000–34 000 гривень. Робота для пенсіонерів в Харкові на цій посаді включає доставку замовлень по місту, дотримання правил дорожнього руху та ефективну логістику.

Співробітникам гарантують щоденну компенсацію палива, стабільні виплати двічі на місяць, оплачувану відпустку, відсутність штрафів та додаткові бонуси.

Серед приємних бонусів: комплексні обіди, корпоративні знижки, фінансова допомога для осіб з інвалідністю, нагородження кращих співробітників та подарунки на свята.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Харкові - вакансія зварювальника в ТОВ БМУ №460 із зарплатою від 45 000 до 70 000. Ця зайнятість передбачає професійно-технічну освіту, наявність посвідчення та вміння співпрацювати в команді.

Графік нормований з 8 до 18, передбачене навчання та підвищення кваліфікації, спецодяг, безкоштовне житло для іногородніх, оплачувані відпустки та лікарняні.

Для тих, хто хоче освоїти сучасні технології, доступна позиція техніка з підключення інтернету у WinService. Заробітна плата стартує від 20 000 до 35 000 і залежить від виробітку.

На цій посаді співробітники виконують монтаж та налаштування мережевого обладнання, перевіряють якість з'єднань, готують звітність. Компанія надає навчання з нуля навіть тим, хто не має досвіду, сучасне обладнання та підтримку команди.

