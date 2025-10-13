Організатори зазначають, що грошова допомога у Миколаївській області надаватиметься з урахуванням рівня доходів родини.

Карітас Миколаїв УГКЦ оголосив про старт прийому заявок на грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій населення, пише Politeka.net.

Як йдеться в повідомленні Карітас, ця ініціатива спрямована на підтримку тих людей, які опинилися у ситуаціях реальної загрози для життя, безпеки, гідності або основних прав людини внаслідок війни чи пов’язаних із нею обставин.

Як пояснюють у благодійній організації, ця фінансова допомога не призначена для покриття повсякденних витрат — таких як придбання їжі, одягу, медикаментів чи сплата комунальних послуг. Мета програми полягає у тому, щоб надати людям кошти саме у критичних ситуаціях, коли існує необхідність швидкого реагування задля захисту їхнього життя або прав.

До прикладів використання такої грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Миколаївській області належать:

оплата тимчасового житла або оренди, якщо людина опинилася під загрозою бездомності;

покриття витрат на транспорт для безпечної евакуації з небезпечної зони або для поїздки до суду, лікарні чи соціальних служб;

відновлення втрачених документів, оплата судових зборів та юридичних послуг;

забезпечення безпечного прихистку для осіб, які постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насильства.

Програма «Гроші для захисту» розрахована на найуразливіші категорії населення. Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки через бойові дії;

місцеві мешканці, що постраждали від війни або обстрілів;

жителі нещодавно звільнених територій, які повертаються до своїх домівок;

люди, які перебувають у дорозі, шукаючи безпечне місце для проживання;

ветерани війни та члени їхніх родин, які потребують тимчасової підтримки.

Організатори зазначають, що грошова допомога у Миколаївській області надаватиметься з урахуванням рівня доходів родини. Зокрема, дохід на одну особу в домогосподарстві не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць. Кожна подана заявка проходитиме ретельну перевірку, під час якої оцінюватимуться як матеріальне становище заявника, так і реальна наявність ризиків для його життя чи безпеки.

Водночас у Карітасі підкреслюють, що заповнення заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Рішення ухвалюється індивідуально, після детального розгляду всіх обставин і відповідності критеріям програми.

