Каритас Николаев УГКЦ объявил о старте приема заявок на денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий населения, пишет Politeka.net .
Как говорится в сообщении Каритас, эта инициатива направлена на поддержку тех людей, которые оказались в ситуациях реальной угрозы жизни, безопасности, достоинству или основным правам человека в результате войны или связанных с ней обстоятельств.
Как объясняют в благотворительной организации, эта финансовая помощь не предназначена для покрытия повседневных расходов, таких как приобретение пищи, одежды, медикаментов или оплата коммунальных услуг. Цель программы состоит в том, чтобы предоставить людям средства именно в критических ситуациях, когда существует необходимость быстрого реагирования для защиты их жизни или прав.
К примеру использования такой денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Николаевской области относятся:
- оплата временного жилья или аренды, если человек оказался под угрозой бездомности;
- покрытие расходов на транспорт для безопасной эвакуации из опасной зоны или для поездки в суд, больницу или социальные службы;
- восстановление утраченных документов, оплата судебных сборов и юридических услуг;
- обеспечение безопасного убежища для лиц, пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия.
Программа «Деньги для защиты» рассчитана на наиболее уязвимые категории населения. Подать заявку могут:
- внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома из-за боевых действий;
- местные жители, пострадавшие от войны или обстрелов;
- жители недавно освобожденных территорий, возвращающихся в свои дома;
- люди, находящиеся в пути, ища безопасное место жительства;
- ветераны войны и члены их семей, нуждающиеся в временной поддержке.
Организаторы отмечают, что денежная помощь в Николаевской области будет предоставляться с учетом уровня доходов семьи. В частности, доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 6318 гривен в месяц. Каждая поданная заявка будет проходить тщательную проверку, в ходе которой будут оцениваться как материальное положение заявителя, так и реальное наличие рисков для его жизни или безопасности.
В то же время, в Каритасе подчеркивают, что заполнение заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Решение принимается индивидуально, после детального рассмотрения всех обстоятельств и соответствия критериям программы.
