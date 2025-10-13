Организаторы отмечают, что денежное пособие в Николаевской области будет предоставляться с учетом уровня доходов семьи.

Каритас Николаев УГКЦ объявил о старте приема заявок на денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий населения, пишет Politeka.net .

Как говорится в сообщении Каритас, эта инициатива направлена ​​на поддержку тех людей, которые оказались в ситуациях реальной угрозы жизни, безопасности, достоинству или основным правам человека в результате войны или связанных с ней обстоятельств.

Как объясняют в благотворительной организации, эта финансовая помощь не предназначена для покрытия повседневных расходов, таких как приобретение пищи, одежды, медикаментов или оплата коммунальных услуг. Цель программы состоит в том, чтобы предоставить людям средства именно в критических ситуациях, когда существует необходимость быстрого реагирования для защиты их жизни или прав.

К примеру использования такой денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Николаевской области относятся:

оплата временного жилья или аренды, если человек оказался под угрозой бездомности;

покрытие расходов на транспорт для безопасной эвакуации из опасной зоны или для поездки в суд, больницу или социальные службы;

восстановление утраченных документов, оплата судебных сборов и юридических услуг;

обеспечение безопасного убежища для лиц, пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия.

Программа «Деньги для защиты» рассчитана на наиболее уязвимые категории населения. Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица, лишившиеся дома из-за боевых действий;

местные жители, пострадавшие от войны или обстрелов;

жители недавно освобожденных территорий, возвращающихся в свои дома;

люди, находящиеся в пути, ища безопасное место жительства;

ветераны войны и члены их семей, нуждающиеся в временной поддержке.

Организаторы отмечают, что денежная помощь в Николаевской области будет предоставляться с учетом уровня доходов семьи. В частности, доход на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 6318 гривен в месяц. Каждая поданная заявка будет проходить тщательную проверку, в ходе которой будут оцениваться как материальное положение заявителя, так и реальное наличие рисков для его жизни или безопасности.

В то же время, в Каритасе подчеркивают, что заполнение заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Решение принимается индивидуально, после детального рассмотрения всех обстоятельств и соответствия критериям программы.

